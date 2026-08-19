Рязанцы засняли вандалов, которые испортили дорожный знак «Осторожно, дети»

Видео засняли около лестницы гипермаркета «Лента». На кадрах видно, что один из молодых людей рисует на дорожном знаке, другой — снимает это на телефон. Автор поста отметил, что это место дороги — опасное. «Теперь ночью знак плохо видно», — написал пользователь.