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В утреннем ДТП погиб начальник Сасовской дистанции железной дороги Меркулов
В утреннем ДТП погиб руководитель Сасовской дистанции пути Московской железной дороги, почетный гражданин Сасова Николай Меркулов. Об этом сообщил ИД «Пресса». Пассажир УАЗа, Николай Меркулов, погиб на месте аварии. Отмечается, что он направлялся в служебную командировку в район станции Шилово. Напомним, ДТП случилось примерно в 4.05 на 319-м километре трассы М5 «Урал» между селами Васино и Карабухино Путятинского округа. Как сообщали в ГАИ, 20-летний водитель, управляя автомобилем ГАЗ, столкнулся с машиной УАЗ. Водитель последнего получил травмы.

В утреннем ДТП погиб руководитель Сасовской дистанции пути Московской железной дороги, почетный гражданин Сасова Николай Меркулов. Об этом сообщил ИД «Пресса».

Пассажир УАЗа, Николай Меркулов, погиб на месте аварии. Отмечается, что он направлялся в служебную командировку в район станции Шилово.

Напомним, ДТП случилось примерно в 4.05 25 августа на 319-м километре трассы М5 «Урал» между селами Васино и Карабухино Путятинского округа. Как сообщали в ГАИ, 20-летний водитель, управляя автомобилем ГАЗ, столкнулся с машиной УАЗ. Водитель последнего получил травмы.

Фото: архив газеты «Сасовская неделя».