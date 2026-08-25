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20-летний водитель устроил смертельное ДТП на трассе М-5 в Рязанской области
ДТП произошло 25 августа, примерно в 4:05, на 319-м километре М-5 «Урал» в Шацком округе. По предварительной информации полицейских, 20-летний водитель, управляя автомобилем ГАЗ, столкнулся с машиной УАЗ. Пассажир последнего авто от полученных травм скончался на месте происшествия. Водитель того же УАЗа получил травмы, ему оказана медицинская помощь. На месте работают сотрудники Госавтоинспекции и следственно-оперативная группа. Обстоятельства происшествия устанавливаются.

20-летний водитель устроил смертельное ДТП на трассе М-5 в Рязанской области. Об этом сообщили в пресс-службе ГАИ по региону.

ДТП произошло 25 августа, примерно в 4:05, на 319-м километре М-5 «Урал» в Шацком округе.

По предварительной информации полицейских, 20-летний водитель, управляя автомобилем ГАЗ, столкнулся с машиной УАЗ.

Пассажир последнего авто от полученных травм скончался на месте происшествия. Водитель того же УАЗа получил травмы, ему оказана медицинская помощь.

На месте работают сотрудники Госавтоинспекции и следственно-оперативная группа. Обстоятельства происшествия устанавливаются.

Обновлено: позже выяснилось, что в ДТП погиб руководитель Сасовской дистанции пути Московской железной дороги, почетный гражданин Сасова Николай Меркулов.