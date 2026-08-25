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В Рязанской области объявлен желтый уровень погодной опасности
Метеопредупреждение в регионе объявлено из-за надвигающейся грозы и сильного ветра до 12-17 м/с. Оно будет действовать в регионе до 23:00 25 августа. Также до 23:00 26 августа местами ожидается высокая пожарная опасность (4 класс).

В Рязанской области объявлен желтый уровень погодной опасности. Об этом сообщает Гидрометцентр.

Метеопредупреждение в регионе объявлено из-за надвигающейся грозы и сильного ветра до 12-17 м/с. Оно будет действовать в регионе до 23:00 25 августа.

Также до 23:00 26 августа местами ожидается высокая пожарная опасность (4 класс).

Ранее метеопредупреждение выпустило региональное МЧС.