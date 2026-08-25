МЧС выпустило экстренное метеопредупреждение для рязанцев
Согласно прогнозу, в ближайший час на территории Рязанской области местами ожидается ливневый дождь, гроза. Западный ветер усилится до 12-17 м/с. Отмечается, что непогода сохранится до конца суток.
МЧС выпустило экстренное метеопредупреждение для рязанцев. Прогноз размещен на сайте регионального ведомства.
Согласно прогнозу, в ближайший час на территории Рязанской области местами ожидается ливневый дождь, гроза. Западный ветер усилится до 12-17 м/с.
Отмечается, что непогода сохранится до конца суток.