МЧС выпустило экстренное метеопредупреждение для рязанцев

Согласно прогнозу, в ближайший час на территории Рязанской области местами ожидается ливневый дождь, гроза. Западный ветер усилится до 12-17 м/с. Отмечается, что непогода сохранится до конца суток.