В Рязани мужчина пытался покончить с собой

Инцидент произошел 25 августа в доме № 36 на улице Маяковского. По словам очевидцев, рязанец поджег свою квартиру на третьем этаже, а затем попытался покончить с собой. На месте работают экстренные службы. С мужчиной ведут переговоры.