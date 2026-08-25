В Рязани мужчина пытался покончить с собой
Инцидент произошел 25 августа в доме № 36 на улице Маяковского. По словам очевидцев, рязанец поджег свою квартиру на третьем этаже, а затем попытался покончить с собой. На месте работают экстренные службы. С мужчиной ведут переговоры.
В Рязани мужчина пытался покончить с собой. Об этом РЗН.инфо сообщили очевидцы.
Инцидент произошел 25 августа в доме № 36 на улице Маяковского. По словам очевидцев, рязанец поджег свою квартиру на третьем этаже, а затем попытался покончить с собой.
На месте работают экстренные службы. С мужчиной ведут переговоры.