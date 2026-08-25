В полиции сообщили подробности происшествия в центре Рязани

В полиции сообщили, что в квартире на улице Маяковского не было поджога. Все случилось не на третьем, а на втором этаже дома. «Мужчину задержали и передали спец. бригаде скорой помощи из-за неадекватного поведения», — отметили в УМВД. Обстоятельства произошедшего выясняются. Ранее появились кадры с места.