В полиции сообщили подробности происшествия в центре Рязани
В полиции сообщили, что в квартире на улице Маяковского не было поджога. Все случилось не на третьем, а на втором этаже дома. «Мужчину задержали и передали спец. бригаде скорой помощи из-за неадекватного поведения», — отметили в УМВД. Обстоятельства произошедшего выясняются. Ранее появились кадры с места.
В полиции сообщили подробности происшествия в центре Рязани. Об этом РЗН.инфо сообщили в пресс-службе регионального УМВД.
В полиции сообщили, что в квартире на улице Маяковского не было поджога. Все случилось не на третьем, а на втором этаже дома.
«Мужчину задержали и передали спец. бригаде скорой помощи из-за неадекватного поведения», — отметили в УМВД.
Обстоятельства произошедшего выясняются.
Ранее появились кадры с места.