Дата прямого эфира Павла Малкова перенесена на 27 августа

«Завтра появились важные рабочие встречи и мероприятия на федеральном уровне, поэтому прямой эфир переносим на 27 августа», — отметил Малков. Напомним, ранее эфир анонсировали 26 августа.

Дата прямого эфира Павла Малкова перенесена на 27 августа. Об этом губернатор Рязанской области сообщил в своих соцсетях.

«Завтра появились важные рабочие встречи и мероприятия на федеральном уровне, поэтому прямой эфир переносим на 27 августа», — отметил Малков.

Напомним, ранее эфир анонсировали 26 августа.