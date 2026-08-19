Павел Малков проведет прямой эфир для рязанцев 26 августа

Прямой эфир состоится 26 августа в 17:00. «В следующую среду проведу прямой эфир в соцсетях. Обсудим разные темы, отвечу на ваши вопросы. Пишите их в комментариях под анонсом прямого эфира в моих соцсетях и на странице Рязанской области, а также в чат-боте мессенджера МАКС», — написал Малков.