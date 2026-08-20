ВС РФ сообщили о поражении двух сухогрузов с боеприпасами в порту Черноморска

Вооруженные силы России нанесли удары по портовой инфраструктуре Украины и морским судам, которые были задействованы в интересах ВСУ. Об этом сообщили в Минобороны России. По данным ведомства, в течение дня ударные беспилотники поразили в порту Черноморска два морских сухогруза с боеприпасами и военным имуществом. Кроме того, в результате ударов был поражен резервуар с горюче-смазочными материалами, предназначенными для нужд ВСУ.

Вооруженные силы России нанесли удары по портовой инфраструктуре Украины и морским судам, которые были задействованы в интересах ВСУ. Об этом сообщили в Минобороны России.

По данным ведомства, в течение дня ударные беспилотники поразили в порту Черноморска два морских сухогруза с боеприпасами и военным имуществом.

Кроме того, в результате ударов был поражен резервуар с горюче-смазочными материалами, предназначенными для нужд ВСУ.

Ранее говорилось, что 20 августа два села в ДНР перешли под контроль российской армии.