Еще два села в ДНР перешли под контроль российской армии

Подразделения «Южной» группировки российских войск освободили населенный пункт Николайполье. Бойцы «Центра» взяли под контроль село Матяшево. По данным Минобороны, Украина потеряла на двух направлениях более 620 военнослужащих. Помимо этого, за сутки средства ПВО РФ сбили 11 управляемых авиационных бомб и 1504 БПЛА самолетного типа. Также российские войска поразили объекты топливно-энергетической и транспортной инфраструктуры Украины, используемые ВСУ, места хранения дронов.

Еще два села в ДНР перешли под контроль российской армии. Об этом 20 августа сообщили в Минобороны.

Подразделения «Южной» группировки российских войск освободили населенный пункт Николайполье. Бойцы «Центра» взяли под контроль село Матяшево.

По данным Минобороны, Украина потеряла на двух направлениях более 620 военнослужащих.

Помимо этого, за сутки средства ПВО РФ сбили 11 управляемых авиационных бомб и 1504 БПЛА самолетного типа.

Также российские войска поразили объекты топливно-энергетической и транспортной инфраструктуры Украины, используемые ВСУ, места хранения дронов.