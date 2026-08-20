В Рязанской области вновь увеличили выплаты за содействие в привлечении бойцов СВО

Соответствующие изменения внесены в два постановления губернатора региона, сказано на сайте газеты «Рязанские ведомости». Первое изменение касается денежного поощрения за привлечение к службе по контракту граждан РФ, иностранных граждан, лиц без гражданства для силовиков — сотрудников МВД, ФСИНа, СК и других. Теперь будут платить по 114 тысяч 943 рубля вместо 91 тысячи 954 рублей. Второе изменение внесли в постановление о выплатах россиянам, иностранным гражданам и лицам без гражданства, которые оказали содействие в привлечении иностранных граждан к заключению контракта с МО РФ на территории Рязанской области. Теперь им станут платить также 114 тысяч 943 рубля вместо 80 тысяч 460 рублей.

В Рязанской области вновь увеличили выплаты за содействие в привлечении бойцов СВО. Соответствующие изменения внесены в два постановления губернатора региона, сказано на сайте газеты «Рязанские ведомости».

Первое изменение касается денежного поощрения за привлечение к службе по контракту граждан РФ, иностранных граждан, лиц без гражданства для силовиков — сотрудников МВД, ФСИНа, СК и других. Теперь будут платить по 114 тысяч 943 рубля вместо 91 тысячи 954 рублей.

Второе изменение внесли в постановление о выплатах россиянам, иностранным гражданам и лицам без гражданства, которые оказали содействие в привлечении иностранных граждан к заключению контракта с МО РФ на территории Рязанской области. Теперь им станут платить также 114 тысяч 943 рубля вместо 80 тысяч 460 рублей.

Напомним, сумма поощрения для обычных жителей Рязанской области за содействие в призыве жителей других российских регионов, а также иностранцев из стран, не входящих в СНГ, составляет 804 тысячи 598 рублей.

При этом 57 тысяч 471 рубль выплачивают за граждан, проживающих в Рязанской области.