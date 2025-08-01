В Рязани намерены платить до 340 тысяч за привлечение к заключению контрактов СВО

В 2025 году в Рязанской области планируют выплачивать до 340 тысяч рублей за привлечение граждан к заключению контрактов на СВО. Проект постановления губернатора опубликован на сайте правительства. Новые меры поощрения включают выплаты: 57 471 рубль за граждан, проживающих в области; 344 828 рублей — за граждан из других регионов РФ; 80 460 рублей — за иностранных граждан, привлеченных к контракту в регионе. При этом выплаты не предусмотрены для сотрудников органов и организаций, ответственных за подбор кандидатов.

В 2025 году в Рязанской области намерены выплачивать до 340 тысяч рублей за привлечение к заключению контрактов на СВО. Соответствующий проект постановления губернатора региона разместили на сайте правительства.

В Рязанской области введут новые меры поощрения за содействие в привлечении граждан к заключению контрактов на военную службу на специальной военной операции. Проект постановления предусматривает выплату денежного вознаграждения в 2025 году:

57 тысяч 471 рубль выплатят за граждан, проживающих в Рязанской области;

344 тысячи 828 рублей — за граждан, проживающих в других регионах РФ;

80 тысяч 460 рублей намерены выплачивать за иностранных граждан, привлеченных к заключению контракта на территории региона.

При этом выплаты не предусмотрены для сотрудников органов и организаций, ответственных за подбор кандидатов.

Финансирование осуществят за счет областного бюджета через министерство труда и социальной защиты.

Согласно документу, право на поощрение имеют граждане РФ, иностранцы и лица без гражданства, достигшие 18 лет, если привлеченные ими лица заключили контракт в Рязанской области и были зачислены в воинскую часть для участия в СВО до 31 декабря 2025 года.