В Рязани намерены платить до 340 тысяч за привлечение к заключению контрактов СВО

В 2025 году в Рязанской области намерены выплачивать до 340 тысяч рублей за привлечение к заключению контрактов на СВО. Соответствующий проект постановления губернатора региона разместили на сайте правительства.
В Рязанской области введут новые меры поощрения за содействие в привлечении граждан к заключению контрактов на военную службу на специальной военной операции. Проект постановления предусматривает выплату денежного вознаграждения в 2025 году:
- 57 тысяч 471 рубль выплатят за граждан, проживающих в Рязанской области;
- 344 тысячи 828 рублей — за граждан, проживающих в других регионах РФ;
- 80 тысяч 460 рублей намерены выплачивать за иностранных граждан, привлеченных к заключению контракта на территории региона.
При этом выплаты не предусмотрены для сотрудников органов и организаций, ответственных за подбор кандидатов.
Финансирование осуществят за счет областного бюджета через министерство труда и социальной защиты.
Согласно документу, право на поощрение имеют граждане РФ, иностранцы и лица без гражданства, достигшие 18 лет, если привлеченные ими лица заключили контракт в Рязанской области и были зачислены в воинскую часть для участия в СВО до 31 декабря 2025 года.