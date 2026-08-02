В Рязанской области увеличена выплата за содействие в привлечении контрактников

Согласно внесенным изменениям, сумма поощрения за содействие в призыве жителей других российских регионов, а также иностранцев из стран, не входящих в СНГ, теперь составляет 804 тысячи 598 рублей. Напомним, что за привлечение непосредственно жителей Рязанской области размер вознаграждения остался на прежнем уровне и составляет 57 тысяч 471 рубль, а за граждан государств СНГ установлен лимит в 80 тысяч 460 рублей.

В Рязанской области увеличена выплата за содействие в привлечении контрактников. Соответствующая поправка опубликована на сайте газеты «Рязанские ведомости».

Согласно внесенным изменениям, сумма поощрения за содействие в призыве жителей других российских регионов, а также иностранцев из стран, не входящих в СНГ, теперь составляет 804 тысячи 598 рублей.

Напомним, что за привлечение непосредственно жителей Рязанской области размер вознаграждения остался на прежнем уровне и составляет 57 тысяч 471 рубль, а за граждан государств СНГ установлен лимит в 80 тысяч 460 рублей.