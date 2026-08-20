В Рязанской области объявлен желтый уровень погодной опасности

Метеопредупреждение в регионе объявили из-за высокой пожарной опасности (4 класс). Оно будет действовать до конца дня 21 августа. Напомним, в Рязанской области ввели ограничение на посещение лесов до конца августа.