В Рязанской области объявлен желтый уровень погодной опасности
Метеопредупреждение в регионе объявили из-за высокой пожарной опасности (4 класс). Оно будет действовать до конца дня 21 августа. Напомним, в Рязанской области ввели ограничение на посещение лесов до конца августа.
В Рязанской области объявлен желтый уровень погодной опасности. Об этом сообщает региональный Гидрометцентр.
Метеопредупреждение в регионе объявили из-за высокой пожарной опасности (4 класс). Оно будет действовать до конца дня 21 августа.
Напомним, в Рязанской области ввели ограничение на посещение лесов до конца августа.