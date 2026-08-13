В Рязанской области ввели ограничение на посещение лесов до конца августа

С 11 по 31 августа в Рязанской области ограничено пребывание граждан в лесах и въезд в них на автомобилях. Ограничения ввели для обеспечения пожарной безопасности. В этот период в лесах запрещено проводить пожароопасные работы, в том числе разводить костры, использовать мангалы и пиротехнику, а также сжигать сухую траву и бытовые отходы. За нарушение требований предусмотрены штрафы: для граждан — до 30 тыс. рублей, должностных лиц — до 50 тыс. рублей, юридических лиц — до 400 тыс. рублей.

С 11 по 31 августа в Рязанской области ограничено пребывание граждан в лесах и въезд в них на автомобилях. Ограничения ввели для обеспечения пожарной безопасности, сообщили в ГКУ РО «Бельковское лесничество».

В этот период в лесах запрещено проводить пожароопасные работы, в том числе разводить костры, использовать мангалы и пиротехнику, а также сжигать сухую траву и бытовые отходы.

За нарушение требований предусмотрены штрафы: для граждан — до 30 тыс. рублей, должностных лиц — до 50 тыс. рублей, юридических лиц — до 400 тыс. рублей.

В случае обнаружения возгорания в лесу необходимо сообщить об этом в РДС п. Солотча по телефону 8 (4912) 28-79-59 , на горячую линию 8-800-100-94-00 или по единому номеру 112.

Ограничения установлены постановлением министерства природопользования Рязанской области от 11 августа 2026 года № 31.