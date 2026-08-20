Рязанский суд увеличил компенсацию отцу погибшего в ДТП мальчика до 1,7 млн

В Рязанской области суд увеличил компенсацию морального вреда отцу 5-летнего мальчика, который погиб в ДТП из-за нетрезвого водителя. Первоначально суд назначил компенсацию в 1,2 миллиона рублей, но прокурор Рязанского района подал апелляцию, посчитав это решение несправедливым. В результате Рязанский областной суд изменил решение и установил сумму компенсации в 1,7 миллиона рублей. Теперь это решение вступило в законную силу.

В Рязанской области суд увеличил компенсацию морального вреда отцу 5-летнего мальчика, который погиб в ДТП из-за нетрезвого водителя. Об этом сообщили на сайте региональной прокуратуры.

Первоначально суд назначил компенсацию в 1,2 миллиона рублей, но прокурор Рязанского района подал апелляцию, посчитав это решение несправедливым.

В результате Рязанский областной суд изменил решение и установил сумму компенсации в 1,7 миллиона рублей. Теперь это решение вступило в законную силу.

Напомним, смертельное ДТП произошло в сентябре 2024 года на Московском шоссе в Рязани. По данным суда, Константин Никулин в состоянии алкогольного опьянения управлял автомобилем Mazda CX-5, превысил скорость и столкнулся с другой машиной. В результате аварии пострадали три человека, в том числе пятилетний мальчик. Ребенок скончался в больнице.

Суд признал Никулина виновным и назначил ему семь лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии-поселении. Также его лишили права управления автомобилем на два с половиной года и обязали выплатить потерпевшей стороне 1,5 миллиона рублей.

Представитель Никулина обжаловал приговор, который на тот момент еще не вступил в законную силу. Информация об апелляции размещена в карточке дела на сайте Железнодорожного районного суда Рязани.