В Рязани на стадионе «Рязань Арена» отметили День Воздушно-десантных войск

Жители города пришли поздравить военнослужащих с профессиональным праздником. Бойцы продемонстрировали высокий уровень подготовки и организовали для зрителей показательные выступления. Глава региона отметил, что мероприятие принесло удовольствие как взрослым, так и детям, став поводом для гордости за город и российскую армию. В своем обращении губернатор выразил благодарность десантникам за их службу и вклад в обеспечение безопасности страны.

2 августа в Рязани на стадионе «Рязань Арена» состоялось празднование Дня Воздушно-десантных войск. Об этом сообщил губернатор Рязанской области Павел Малков.

Жители города пришли поздравить военнослужащих с профессиональным праздником. Бойцы продемонстрировали высокий уровень подготовки и организовали для зрителей показательные выступления. Глава региона отметил, что мероприятие принесло удовольствие как взрослым, так и детям, став поводом для гордости за город и российскую армию.

В своем обращении губернатор выразил благодарность десантникам за их службу и вклад в обеспечение безопасности страны.

Ранее Малков поздравил десантников с праздником.