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Глава региона Павел Малков поздравил десантников с днем ВДВ
«Рязань по праву носит звание столицы ВДВ. Для нашего региона это особый праздник и особая гордость», — написал губернатор. Глава региона отметил, что сегодня десантники с честью выполняют свой долг, защищают Россию и будущее. «Мы гордимся каждым, кто носил и носит голубой берет. И всегда будем поддерживать наших защитников и их семьи. Десантные войска — это элита гордость российской армии и всего нашего народа», — отметил Малков.

Глава региона Павел Малков поздравил десантников с днем ВДВ. Поздравление он разметил в своих соцсетях.

«Рязань по праву носит звание столицы ВДВ. Для нашего региона это особый праздник и особая гордость», — написал губернатор.

Глава региона отметил, что сегодня десантники с честью выполняют свой долг, защищают Россию и будущее.

«Мы гордимся каждым, кто носил и носит голубой берет. И всегда будем поддерживать наших защитников и их семьи. Десантные войска — это элита гордость российской армии и всего нашего народа», — отметил Малков.