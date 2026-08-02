Глава региона Павел Малков поздравил десантников с днем ВДВ

«Рязань по праву носит звание столицы ВДВ. Для нашего региона это особый праздник и особая гордость», — написал губернатор. Глава региона отметил, что сегодня десантники с честью выполняют свой долг, защищают Россию и будущее. «Мы гордимся каждым, кто носил и носит голубой берет. И всегда будем поддерживать наших защитников и их семьи. Десантные войска — это элита гордость российской армии и всего нашего народа», — отметил Малков.