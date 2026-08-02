Стало известно, сколько десантников получили звание Героя России за время СВО

За время участия в специальной военной операции звание Героя России получили 111 военнослужащих воздушно-десантных войск.

К 96-й годовщине Воздушно-десантных войск Министерство обороны РФ обнародовало статистику награждений военнослужащих ВДВ. Об этом написали «Абзац».

За время участия в специальной военной операции звание Героя России получили 111 военнослужащих воздушно-десантных войск.

С 2022 года подразделения ВДВ задействованы в боевых действиях. Отмечается, что за мужество и отвагу, проявленные на передовой, 13 соединений и частей удостоены почетного наименования «гвардейские», а 28 воинских формирований отмечены орденами.

Ранее губернатор Павел Малков поздравил рязанских десантников с праздником.