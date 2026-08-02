«Известия»: число погибших при взрыве в центре Москвы увеличилось до 5 человек

По данным источника издания «Известия», еще двое пострадавших скончались в больнице. Более шести человек остаются в тяжелом состоянии, врачи продолжают борьбу за их жизнь. Напомним, взрыв прогремел вечером 1 августа в одном из заведений общественного питания в центре столицы. Согласно информации Национального антитеррористического комитета, неизвестная пыталась пронести в здание самодельное взрывное устройство.

Число погибших в результате инцидента в ресторане на Кудринской площади в Москве увеличилось до пяти человек. По данным источника издания «Известия», еще двое пострадавших скончались в больнице.

Более шести человек остаются в тяжелом состоянии, врачи продолжают борьбу за их жизнь.

Напомним, взрыв прогремел вечером 1 августа в одном из заведений общественного питания в центре столицы. Согласно информации Национального антитеррористического комитета, неизвестная пыталась пронести в здание самодельное взрывное устройство. После того как ей это не удалось, детонация произошла прямо на оживленной улице. Тогда официально сообщалось о трех погибших.

Фото: РЕН-ТВ.