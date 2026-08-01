На Кудринской площади в Москве произошел взрыв, есть погибшие

Отмечается, что взрыв произошел 1 августа в итальянском ресторане. Указано, что сейчас на месте происшествия работают оперативные службы. Причины взрыва выясняются, сообщили агентству правоохранители. По данным РИА Новости, погибли трое. 15 человек пострадали.

В высотном здании на Кудринской площади в Москве произошел взрыв, есть погибшие. Об этом сообщил «Интерфакс» со ссылкой на правоохранительные органы.

Отмечается, что взрыв произошел 1 августа в итальянском ресторане.

Указано, что сейчас на месте происшествия работают оперативные службы. Причины взрыва выясняются, сообщили агентству правоохранители.

По данным РИА Новости, погибли трое. 15 человек пострадали.

112 сообщил, что после взрыва началось возгорание. Очевидец рассказал каналу, что на кухне ресторана якобы взорвалось газовое оборудование. Эта информация не подтверждена.

Обновлено: взрыв произошел около летнего кафе на Кудринской площади, передал «Интерфакс».

Фото и видео: РЕН ТВ.