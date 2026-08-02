Губернатор назвал количество сбитых БПЛА ночью над Рязанской областью

Отмечается, что над территорией Рязанской области сбиты шесть БПЛА. «Пострадавших и повреждений нет», — отметил глава региона.

Губернатор Павел Малков назвал количество сбитых БПЛА ночью над Рязанской областью. Информация размещена у него в соцсестях.

Отмечается, что над территорией Рязанской области сбиты шесть БПЛА.

«Пострадавших и повреждений нет», — отметил глава региона.

Напомним, в течение прошедшей ночи средства ПВО за ночь уничтожили 635 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа ВСУ над территорией России.