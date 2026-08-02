Ночью в Рязанской области сбили БПЛА
Отмечается, что в течение прошедшей ночи 2 августа средства ПВО за ночь уничтожили 635 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа ВСУ над территорией России. Беспилотники сбивали в Белгородской, Брянской, Волгоградской, Воронежской, Калужской, Курской, Липецкой, Орловской, Ростовской, Рязанской, Саратовской, Тамбовской, Тульской областях. Также БПЛА перехватили над территориями Московского региона, Республики Крым, Краснодарского края и над акваториями Азовского и Черного морей.
Ночью в Рязанской области сбили БПЛА. Об этом сообщили в МО РФ.
Отмечается, что в течение прошедшей ночи 2 августа средства ПВО за ночь уничтожили 635 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа ВСУ над территорией России.
Беспилотники сбивали в Белгородской, Брянской, Волгоградской, Воронежской, Калужской, Курской, Липецкой, Орловской, Ростовской, Рязанской, Саратовской, Тамбовской, Тульской областях. Также БПЛА перехватили над территориями Московского региона, Республики Крым, Краснодарского края и над акваториями Азовского и Черного морей.
Количество сбитых в регионе дронов не уточняется.
Отметим, угроза атаки беспилотников в Рязанской области объявлена в 22:57 1 августа. Отбой объявили в 7:45 2 августа.