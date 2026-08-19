Рязанцы попросили решить проблему с подростками у ТЦ «Еж»

По словам автора сообщения, стены и колонны ТЦ расписаны граффити. Кроме того, разбиты двери и окна. Рязанец утверждает, что имущество портят подростки. Отмечается, что иногда несовершеннолетние собираются толпой до 70 человек, выпивают, матерятся, дерутся, мусорят. «Администрация торгового центра, уже несколько раз красила фасад здания, [устанавливала] окна, высаживала цветы… Каждый день варварство продолжается. Периодически появляются рисунки со свастикой», — написал рязанец. Он добавил, что жители обращались в мэрию, полицию, прокуратуру, но подростки продолжают там собираться.

Рязанцы попросили решить проблему с подростками у ТЦ «Еж» в Горроще. Пост об этом 18 августа опубликован в соцсетях.

По словам автора сообщения, стены и колонны ТЦ расписаны граффити. Кроме того, разбиты двери и окна. Рязанец утверждает, что имущество портят подростки.

Отмечается, что иногда несовершеннолетние собираются толпой до 70 человек, выпивают, матерятся, дерутся, мусорят.

«Администрация торгового центра, уже несколько раз красила фасад здания, [устанавливала] окна, высаживала цветы… Каждый день варварство продолжается. Периодически появляются рисунки со свастикой», — написал рязанец.

Он добавил, что жители обращались в мэрию, полицию, прокуратуру, но подростки продолжают там собираться.

Ранее ТЦ «Еж» выставили на продажу. Рязанцы сообщали о драках возле здания. Один из конфликтов произошел вечером 22 июля. Выяснилось, что подросток, рисовавший граффити около ТЦ, напал на прохожего.