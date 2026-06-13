ТЦ в Рязани выставили на продажу за 85 миллионов рублей

Речь идёт о торговом центре «Ёж», который находится на площади 50-летия Октября. Общая площадь трёхэтажного здания — 1827 м². В здании есть лифты, эскалаторы, автономное отопление. Для посетителей предусмотрена бесплатная парковка. Как указано в объявлении, возможны продажа, бартер или аренда.