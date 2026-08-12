В Рязани подросток, рисовавший граффити около ТЦ «Еж», напал на прохожего

В Рязани возле торгового центра «Еж» в Горроще произошел конфликт между подростком, рисовавшим граффити, и прохожим, который сделал ему замечание. Инцидент произошел вечером 22 июля, сообщили читатели РЗН.инфо. Судя по предоставленной видеозаписи, конфликт начался после сделанного несовершеннолетнему замечания. В ответ подросток начал использовать нецензурную лексику, в ходе конфликта накинулся на прохожего «с кулаками». На видео мужчина попытался удержать его, прижав к земле до приезда вызванного наряда полиции. Спустя некоторое время несовершеннолетнему удалось освободиться «из захвата», после чего он бросил в одного из мужчин стул.

В Рязани возле торгового центра «Еж» в Горроще произошел конфликт между подростком, рисовавшим граффити, и прохожим, который сделал ему замечание. Инцидент произошел вечером 22 июля, сообщили читатели РЗН.инфо.

Судя по предоставленной видеозаписи, конфликт начался после сделанного несовершеннолетнему замечания. В ответ подросток начал использовать нецензурную лексику, в ходе конфликта накинулся на прохожего «с кулаками». На видео мужчина попытался удержать его, прижав к земле до приезда вызванного наряда полиции.

Спустя некоторое время несовершеннолетнему удалось освободиться «из захвата», после чего он бросил в одного из мужчин стул.

По словам очевидца произошедшего, у здания регулярно собираются группы подростков, иногда и по 70 человек. Там дети распивают алкоголь, дерутся между собой, постоянно мусорят.

Также рязанец отметил повреждение имущества ТЦ. На стенах рисуют граффити, в том числе нацистского содержания, разбивают двери.

В пресс-службе УМВД прокомментировали РЗН.инфо инцидент, произошедший 22 июля. По данным ведомства, лица участников конфликта установлены, в настоящее время проводится проверка.

Напомним, в июне торговый центр выставили на продажу. Драки там происходят не в первый раз.