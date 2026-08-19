Рязанцам объяснили, как действовать при возможной угрозе БПЛА на Дне города

Рязанцам рассказали, как действовать при возможной беспилотной опасности во время празднования Дня города. Ответ на запрос РЗН.инфо дали в главном управлении по взаимодействию с территориальными органами Рязанской области. При введении режима беспилотной опасности рязанцы получат СМС или уведомление через экстренные каналы связи, в которых будет содержаться предупреждения о необходимости мер безопасности. «При угрозе атаки БПЛА на улице необходимо покинуть опасную зону и укрыться в ближайшем строении — здании, укрытии, подвале, подземном переходе, паркинге», — написали в ГУ ВФТОРО.

Рязанцам рассказали, как действовать при возможной беспилотной опасности во время празднования Дня города. Ответ на запрос РЗН.инфо дали в главном управлении по взаимодействию с территориальными органами Рязанской области.

В управлении объяснили, что при введении режима беспилотной опасности рязанцы получат СМС или уведомление через экстренные каналы связи, в которых будет содержаться предупреждения о необходимости мер безопасности.

«При угрозе атаки БПЛА на улице необходимо покинуть опасную зону и укрыться в ближайшем строении — здании, укрытии, подвале, подземном переходе, паркинге», — написали в ГУ ВФТОРО.

Кроме того, в ответе подчеркнули, что информирование о местах размещения укрытий осуществляется в чат-боте мессенджера МАХ.