В Рунете произошел массовый сбой
Пользователи из России жалуются, что у них не открываются банковские приложения, сайты мобильных операторов, стриминговые платформы, онлайн-кинотеатры. В частности, проблемы наблюдаются в работе провайдера lovit, оператора «Ростелеком», DNS, «ВКонтакте», «Иви».
В Рунете произошел массовый сбой. Об этом свидетельствуют данные сервиса Downdetector404.
Пользователи из России жалуются, что у них не открываются банковские приложения, сайты мобильных операторов, стриминговые платформы, онлайн-кинотеатры.
В частности, проблемы наблюдаются в работе провайдера lovit, оператора «Ростелеком», DNS, «ВКонтакте», «Иви», Т-Банка.
Обновлено: позже доменный регистратор «Рег. ру» сообщил, что сбой в работе Рунета вызван перебоями в подаче электроэнергии на крупном узле связи.
Фото: скриншот с сайта Downdetector404.