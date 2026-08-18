В Рунете произошел массовый сбой

Пользователи из России жалуются, что у них не открываются банковские приложения, сайты мобильных операторов, стриминговые платформы, онлайн-кинотеатры. В частности, проблемы наблюдаются в работе провайдера lovit, оператора «Ростелеком», DNS, «ВКонтакте», «Иви».