Стало известно, почему произошел сбой в Рунете
Отмечается, что сбой в работе ресурсов связан с перебоями в подаче электроэнергии на крупном узле связи. «Сейчас действительно могут быть недоступны многие ресурсы, не только размещенные в „Рег. ру“. Мы надеемся на скорейшее восстановление работоспособности узла», — говорится в сообщении.
Стало известно, почему произошел сбой в Рунете. Об этом 18 августа сообщило ТАСС со ссылкой на доменный регистратор «Рег. ру».
Там объяснили, что сбой в работе ресурсов связан с перебоями в подаче электроэнергии на крупном узле связи.
«Сейчас действительно могут быть недоступны многие ресурсы, не только размещенные в „Рег. ру“. Мы надеемся на скорейшее восстановление работоспособности узла», — заявили агентству.
Ранее пользователи из России сообщили, что у них не открываются банковские приложения, сайты мобильных операторов, стриминговые платформы, онлайн-кинотеатры.