Стало известно, почему произошел сбой в Рунете

Отмечается, что сбой в работе ресурсов связан с перебоями в подаче электроэнергии на крупном узле связи. «Сейчас действительно могут быть недоступны многие ресурсы, не только размещенные в „Рег. ру“. Мы надеемся на скорейшее восстановление работоспособности узла», — говорится в сообщении.

Стало известно, почему произошел сбой в Рунете. Об этом 18 августа сообщило ТАСС со ссылкой на доменный регистратор «Рег. ру».

Там объяснили, что сбой в работе ресурсов связан с перебоями в подаче электроэнергии на крупном узле связи.

«Сейчас действительно могут быть недоступны многие ресурсы, не только размещенные в „Рег. ру“. Мы надеемся на скорейшее восстановление работоспособности узла», — заявили агентству.

Ранее пользователи из России сообщили, что у них не открываются банковские приложения, сайты мобильных операторов, стриминговые платформы, онлайн-кинотеатры.