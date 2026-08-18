Стали известны подробности смертельного ДТП с фурами в Рязанской области

Напомним, вечером 17 августа жители заметили пожар после аварии. ДТП произошло у поселка Восточный Пронского округа. На 243-м километре дороги столкнулись две фуры и «Газель». 43-летний житель Воронежской области за рулем автомобиля «Ман» столкнулся с «Газелью», управляемой 37-летним жителем Москвы. После этого произошло второе столкновение с грузовым автомобилем «Вольво», которым управлял 44-летний житель Республики Дагестан. В результате водитель «Ман» скончался на месте происшествия от полученных травм. Водители автомобилей «Газель» и «Вольво» были госпитализированы с травмами. В настоящее время по факту ДТП проводится проверка, обстоятельства происшествия устанавливаются.

Стали известны подробности смертельного ДТП с фурами в Рязанской области. Об этом сообщили в пресс-службе УМВД по региону.

Напомним, вечером 17 августа жители заметили пожар после аварии.

ДТП произошло у поселка Восточный Пронского округа. На 243-м километре дороги столкнулись две фуры и «Газель».

43-летний житель Воронежской области за рулем автомобиля «Ман» столкнулся с «Газелью», управляемой 37-летним жителем Москвы. После этого произошло второе столкновение с грузовым автомобилем «Вольво», которым управлял 44-летний житель Республики Дагестан.

В результате водитель «Ман» скончался на месте происшествия от полученных травм. Водители автомобилей «Газель» и «Вольво» были госпитализированы с травмами.

В настоящее время по факту ДТП проводится проверка, обстоятельства происшествия устанавливаются.