В Рязанской области столкнулись две фуры, произошел пожар
Об этом сообщили в соцсетях. По словам очевидцев, ДТП произошло на трассе у поселка Восточный Пронского района. На кадрах видно, что в результате вспыхнул сильный пожар. Также на месте работали сотрудники ДПС. Информации о пострадавших пока нет.
В Рязанской области столкнулись две фуры, произошел пожар. Об этом сообщили в соцсетях.
По словам очевидцев, ДТП произошло на трассе у поселка Восточный Пронского района.
На кадрах видно, что в результате вспыхнул сильный пожар. Также на месте работали сотрудники ДПС.
Информации о пострадавших пока нет.