В Рязанской области столкнулись две фуры, произошел пожар

Об этом сообщили в соцсетях. По словам очевидцев, ДТП произошло на трассе у поселка Восточный Пронского района. На кадрах видно, что в результате вспыхнул сильный пожар. Также на месте работали сотрудники ДПС. Информации о пострадавших пока нет.