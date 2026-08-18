В ДТП в Рязанской области погиб водитель фуры

ДТП произошло вечером 17 августа у поселка Восточный Пронского округа. На 243-м километре дороги столкнулись две фуры и «Газель». В одной из фур при столкновении произошел пожар. Водитель погиб. Им оказался 43-летний житель Тулы. Еще трое пострадавших в ДТП от госпитализации отказались. Ранее появилось видео с места.