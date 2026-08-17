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Верховный суд признал законным снятие «Яблока» с выборов, партия подаст жалобу
Верховный суд России отклонил жалобу партии «Яблоко» на отмену регистрации ее списка кандидатов в депутаты Госдумы. Отмечается, что «Яблоко» не сможет участвовать в выборах по федеральному округу. Об этом пишет ТАСС. Судебная коллегия заявила, что решение о снятии партии с выборов остается в силе. Генпрокуратура и Центральная избирательная комиссия поддержали это решение, указав на нарушения, связанные с агитацией и финансированием от иностранных источников. Партия «Родина» также подала жалобу и планирует обжаловать решение суда, так как считает, что не все доводы были учтены. Партия «Яблоко» подаст жалобу в порядке надзора на решение Верховного суда РФ о снятии ее с выборов в Государственную думу.

Верховный суд России отклонил жалобу партии «Яблоко» на решение об отмене регистрации ее федерального списка кандидатов в депутаты Госдумы. Судебная коллегия огласила, что решение остается без изменений, а апелляционные жалобы не удовлетворены. Отмечается, что «Яблоко» не сможет участвовать в выборах по федеральному избирательному округу, хотя кандидаты партии, зарегистрированные в одномандатных округах, останутся в игре.

Генпрокуратура и Центральная избирательная комиссия поддержали решение о снятии партии с выборов. Ранее, 10 августа, Верховный суд удовлетворил административный иск партии «Родина», указав на нарушения, связанные с агитацией и финансированием от иностранных источников. В частности, «Яблоко» проводило агитацию с нарушениями законодательства об интеллектуальной собственности, используя чужие творческие произведения без разрешения правообладателей.

Партия «Родина» также подала апелляционную жалобу, указывая на то, что в мотивировочной части решения суда не были учтены важные доводы и доказательства, касающиеся нарушенных авторских прав. В связи с этим партия планирует обжаловать решение суда в этой части.

Партия «Яблоко» подаст жалобу в порядке надзора на решение Верховного суда РФ о снятии ее с выборов в Государственную думу, сообщил адвокат Гаджи Алиев.

«Будем обжаловать», — заявил Алиев.