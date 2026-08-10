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Верховный суд РФ снял партию «Яблоко» с выборов депутатов Госдумы
Партия «Яблоко» была снята с выборов в Госдуму РФ по решению Верховного суда, который удовлетворил иск партии «Родина». Иск был подан в пятницу, «Яблоко» обвинили в пропаганде ЛГБТ*, экстремизме и нарушении правил составления избирательного списка. На заседании суда «Родина» представила материалы, размещенные «Яблоком», которые нарушают правила предвыборной агитации и авторские права. Также утверждалось, что материалы в поддержку «Яблока» распространялись иноагентами через зарубежные соцсети. 218 кандидатов от «Яблока» получили уведомления об отсутствии иностранных активов, что нарушает законодательство. Партия отвергла все обвинения.

Партия «Яблоко» была снята с выборов в Госдуму РФ после решения Верховного суда, который удовлетворил иск партии «Родина». Об этом сообщили в телеграм-канале «Zvezdanews | „Звезда“».

Иск об отмене регистрации федерального списка кандидатов был подан в пятницу. «Яблоко» обвинили в пропаганде ЛГБТ*, экстремизме, возбуждении социальной розни и нарушении правил составления избирательного списка.

На заседании суда представитель «Родины» представил материалы, размещенные на сайте и в социальных сетях «Яблока», которые, по его мнению, нарушают правила предвыборной агитации и авторские права. Среди претензий было использование известных фраз и кадров из фильмов без указания авторов, а также размещение эмблем других парламентских партий без согласия правообладателей.

Кроме того, «Родина» заявила, что ряд материалов в поддержку «Яблока» распространялись иноагентами и через зарубежные соцсети с оплатой не из избирательного фонда. Также 218 кандидатов от «Яблока» получили уведомления об отсутствии иностранных активов, что нарушает законодательство на стадии выдвижения и регистрации. Партия «Яблоко» отвергла все обвинения.