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В Рязани завершили расследование убийства 68-летнего мужчины
Убийство произошло вечером 14 декабря 2025 года. Следствием установлено, что мужчина и женщина распивали спиртное в квартире 68-летнего потерпевшего. Между ними произошел словесный конфликт. Фигурант стал наносить множественные удары в область туловища хозяина квартиры. Женщина, наблюдавшая за происходящим, взяла в руки грабли. Черенком она нанесла множественные удары по телу пострадавшего. Мужчина через непродолжительное время скончался на месте происшествия из-за полученных травм. Фигуранты скрылись. Позже их задержали и заключили под стражу. Следователи собрали достаточную доказательную базу и направили уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением в суд.

В Рязани завершили расследование убийства 68-летнего мужчины. Об этом 17 августа сообщили в пресс-службе СУ СКР по региону.

Убийство произошло вечером 14 декабря 2025 года. Следствием установлено, что мужчина и женщина распивали спиртное в квартире 68-летнего потерпевшего. Между ними произошел словесный конфликт. Фигурант стал наносить множественные удары в область туловища хозяина квартиры. Женщина, наблюдавшая за происходящим, взяла в руки грабли. Черенком она нанесла множественные удары по телу пострадавшего.

Мужчина через непродолжительное время скончался на месте происшествия из-за полученных травм. Фигуранты скрылись. Позже их задержали и заключили под стражу.

Железнодорожный межрайонный следственный отдел Рязани СУ СКР по региону завершил расследование. 39-летнего мужчину и 37-летнюю женщину обвиняют в причинении тяжких телесных повреждений мужчине, повлекших по неосторожности смерть (часть 4 статьи 111 УК РФ).

Следователи собрали достаточную доказательную базу и направили уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением в суд.

Видео: СУ СКР по Рязанской области.