В Рязани возбуждено уголовное дело по факту убийства 68-летнего мужчины

Железнодорожным межрайонным следственным отделом Рязани возбуждено уголовное дело в отношении 39-летнего мужчины и 37-летней женщины. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Они подозреваются в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшего по неосторожности смерть потерпевшего (ч. 4 ст. 111 УК РФ).

По данным следствия, 14 декабря 2025 года между подозреваемыми и их знакомым, 68-летним мужчиной, произошёл конфликт на почве алкогольного опьянения. В ходе ссоры фигуранты нанесли потерпевшему множественные удары руками и ногами в область головы и туловища, что привело к его смерти на месте происшествия.

В результате подозреваемые были быстро установлены и задержаны.

В настоящее время проводятся необходимые следственные действия для выяснения всех обстоятельств преступления. Также решается вопрос об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу для подозреваемых.