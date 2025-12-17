В Рязани возбуждено уголовное дело по факту убийства 68-летнего мужчины

Рязань
Железнодорожным межрайонным следственным отделом Рязани возбуждено уголовное дело в отношении 39-летнего мужчины и 37-летней женщины. Они подозреваются в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшего смерть потерпевшего (ч. 4 ст. 111 УК РФ). По данным следствия, 14 декабря 2025 года между подозреваемыми и их знакомым, 68-летним мужчиной, произошёл конфликт на почве алкоголя. В ходе ссоры фигуранты нанесли потерпевшему множественные удары, что привело к его смерти. Подозреваемые были быстро задержаны. В настоящее время проводятся следственные действия для выяснения всех обстоятельств преступления и решается вопрос о мере пресечения.

Железнодорожным межрайонным следственным отделом Рязани возбуждено уголовное дело в отношении 39-летнего мужчины и 37-летней женщины. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Они подозреваются в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшего по неосторожности смерть потерпевшего (ч. 4 ст. 111 УК РФ).

По данным следствия, 14 декабря 2025 года между подозреваемыми и их знакомым, 68-летним мужчиной, произошёл конфликт на почве алкогольного опьянения. В ходе ссоры фигуранты нанесли потерпевшему множественные удары руками и ногами в область головы и туловища, что привело к его смерти на месте происшествия.

В результате подозреваемые были быстро установлены и задержаны.

В настоящее время проводятся необходимые следственные действия для выяснения всех обстоятельств преступления. Также решается вопрос об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу для подозреваемых.