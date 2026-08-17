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На трассе под Рязанью случилась авария
Как рассказали очевидцы, ДТП произошло утром 17 августа на Солотчинском шоссе, около комплекса «В некотором царстве». Судя по кадрам, столкнулись три автомобиля. Одна из машин врезалась в дорожное ограждение после ДТП. Информации о пострадавших нет. Подробности уточняются. Напомним, возле комплекса «В некотором царстве» за последний месяц произошло уже два серьезных ДТП с пострадавшими.

На трассе под Рязанью случилась авария. Об этом сообщили в соцсетях.

Как рассказали очевидцы, ДТП произошло утром 17 августа на Солотчинском шоссе, около комплекса «В некотором царстве». Судя по кадрам, столкнулись три автомобиля. Одна из машин врезалась в дорожное ограждение после ДТП.

Информации о пострадавших нет. Подробности уточняются.

Напомним, возле комплекса «В некотором царстве» за последний месяц произошло уже два серьезных ДТП с пострадавшими.

Видео: соцсети.