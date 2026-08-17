Минстрой выдал 58 сертификатов на жилье рязанцам, пострадавшим от атаки 15 мая
Отмечается, что министерство продолжает выдавать сертификаты рязанцам, жилые помещения которых повреждены после массированной атаки на областной центр в мае. В настоящее время выдали 58 сертификатов. Некоторые жители уже купили квартиры. Напомним, первые сертификаты на жилье выдали рязанцам в конце июля.
Минстрой выдал 58 сертификатов на жилье рязанцам, пострадавшим от атаки 15 мая. Об этом сообщили 17 августа в пресс-службе регионального ведомства.
Отмечается, что министерство продолжает выдавать сертификаты рязанцам, жилые помещения которых повреждены после массированной атаки на областной центр в мае.
В настоящее время выдали 58 сертификатов. Некоторые жители уже купили квартиры.
Напомним, первые сертификаты на жилье выдали рязанцам в конце июля.
Все новости об атаке на Рязань 15 мая можно прочитать в сюжете РЗН.инфо.