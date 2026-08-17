Для рязанцев выпустили еще одно метеопредупреждение

Об этом сообщили на сайте МЧС по Рязанской области. По новым данным, на территории Рязанской области гроза, ливневый дождь, усиление ветра порывами 12-17 м/с ожидается и в период ночи и утра 18 августа. Также напомним, что в ночные и утренние часы 18 августа в отдельных районах туман с ухудшением видимости 200-500 м.

Для рязанцев выпустили еще одно метеопредупреждение. Об этом сообщили на сайте МЧС по Рязанской области.

По новым данным, на территории Рязанской области гроза, ливневый дождь, усиление ветра порывами 12-17 м/с ожидается и в период ночи и утра 18 августа.

Напомним, что в ночные и утренние часы 18 августа в отдельных районах туман с ухудшением видимости 200-500 м.

Ранее рязанцев предупреждали о непогоде.