Рязанцев предупредили о непогоде

Согласно прогнозу, в ближайший час с сохранением до 21:00 17 августа на территории Рязанской области местами ожидается гроза, ливневый дождь. Ночью и утром 18 августа в отдельных районах прогнозируют туман. Видимость может ухудшиться до 200-500 метров.