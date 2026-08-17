В Рязанской области объявлен желтый уровень погодной опасности
Это следует из данных Гидрометцентра РФ. Метеопредупреждение действует в регионе из-за ливневого дождя и грозы. Оно будет действовать до 21:00 17 августа. Также с 21:00 17 августа до 9:00 18 августа прогнозируется сильный туман. Ночью и утром ухудшение видимости 200-500 м.
В Рязанской области объявлен желтый уровень погодной опасности. Это следует из данных Гидрометцентра РФ.
Метеопредупреждение действует в регионе из-за ливневого дождя и грозы. Оно будет действовать до 21:00 17 августа.
Также с 21:00 17 августа до 9:00 18 августа прогнозируется сильный туман. Ночью и утром ухудшение видимости 200-500 м.