В Рязанской области объявлен желтый уровень погодной опасности

Это следует из данных Гидрометцентра РФ. Метеопредупреждение действует в регионе из-за ливневого дождя и грозы. Оно будет действовать до 21:00 17 августа. Также с 21:00 17 августа до 9:00 18 августа прогнозируется сильный туман. Ночью и утром ухудшение видимости 200-500 м.