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МВД России создаст единый реестр педофилов и насильников к 2027 году
Как стало известно из официального ответа ведомства на депутатский запрос Анастасии Удальцовой, система под рабочим названием «Насильник-Педофил» должна заработать в 2027 году. По замыслу разработчиков, реестр позволит формировать единую базу для опознания как самих преступников, так и потенциальных жертв. Кроме того, система будет использоваться для сбора и хранения доказательств при расследовании подобных дел.

Министерство внутренних дел планирует запустить специальную базу данных по лицам, совершившим преступления сексуального характера против несовершеннолетних. Новый сервис начнет работу через два года, сообщили «Ъ».

Как стало известно из официального ответа ведомства на депутатский запрос Анастасии Удальцовой, система под рабочим названием «Насильник-Педофил» должна заработать в 2027 году. По замыслу разработчиков, реестр позволит формировать единую базу для опознания как самих преступников, так и потенциальных жертв. Кроме того, система будет использоваться для сбора и хранения доказательств при расследовании подобных дел.

Параллельно идет работа над ужесточением законодательства. Власти готовят поправки в статью 242.1 УК РФ, касающуюся оборота материалов с детской порнографией. Если сейчас для привлечения к ответственности следствию необходимо доказать цель распространения или публичной демонстрации, то после изменений наказывать смогут за само хранение, изготовление, приобретение или перемещение подобных файлов вне зависимости от намерений.

Ранее в Госдуме предложили создать реестр педофилов.