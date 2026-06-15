В Госдуме предложили создать реестр педофилов

Депутаты предлагают ввести для осужденных по статьям половой направленности дополнительные системы учёта и надзора, а заодно наладить взаимодействие между полицией, школами, органами опеки и другими службами. Предлагается изучить зарубежный опыт и оценить, достаточно ли эффективны действующие меры, чтобы не допускать новых преступлений в отношении детей.

В Госдуме предложили создать реестр педофилов. Об этом сообщает Baza.

Депутаты предлагают ввести для осужденных по статьям половой направленности дополнительные системы учёта и надзора, а заодно наладить взаимодействие между полицией, школами, органами опеки и другими службами.

Предлагается изучить зарубежный опыт и оценить, достаточно ли эффективны действующие меры, чтобы не допускать новых преступлений в отношении детей.