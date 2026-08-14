В Рязани подрядчики сорвали сроки капремонта в двух детсадах

Заместитель прокурора области Вячеслав Шерстнев проверил выполнение капремонта в детских садах № 150 и 59. Оценены темпы и качество проводимых работ. Также проверено наличие поставленного оборудования. Прокурор установил, что подрядчики нарушили сроки выполнения строительных работ. Им внесли представления. Напомним, в июле мэр города Борис Ясинский проверил ремонт детского сада № 150 в Рязани. Планировалось, что работы завершат к началу учебного года. Сообщалось, что там отремонтируют крышу, утеплят фасад, заменят отопление, водоснабжение, электрику. Также планировалось заменить окна и двери, обновить санузлы и спортивный зал.

В Рязани подрядчики сорвали сроки капремонта в двух детсадах. Об этом сообщили 14 августа в пресс-службе региональной прокуратуры.

Заместитель прокурора области Вячеслав Шерстнев проверил выполнение капремонта в детских садах № 150 и 59. Оценены темпы и качество проводимых работ. Также проверено наличие поставленного оборудования.

Прокурор установил, что подрядчики нарушили сроки выполнения строительных работ. Им внесли представления.

Напомним, в июле мэр города Борис Ясинский проверил ремонт детского сада № 150 в Рязани. Планировалось, что работы завершат к началу учебного года. Сообщалось, что там отремонтируют крышу, утеплят фасад, заменят отопление, водоснабжение, электрику. Также планировалось установить новые окна и двери, обновить санузлы и спортивный зал.

В детском саду № 59 работы хотели завершить в августе. На объекте должны обновить внутреннюю отделку спортивных и групповых помещений, санузлы, дверные и оконные проемы. Также планировали заменить инженерные сети.