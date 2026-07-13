Власти проверили ремонт детского сада № 150 в Рязани

Работы планируют завершить к началу учебного года. «Сейчас в разгаре самые крупные работы: ремонт кровли, утепление фасада, замена инженерных сетей — отопления, водоснабжения, электрики. Строители работают сразу по нескольким направлениям: меняют окна и двери, обновляют санузлы и спортивный зал, делают внутреннюю чистовую отделку», — отметил Ясинский.

Мэр города Борис Ясинский проверил ремонт детского сада № 150 в Рязани. Об этом он написал в своих соцсетях.

Работы планируют завершить к началу учебного года.

«Сейчас в разгаре самые крупные работы: ремонт кровли, утепление фасада, замена инженерных сетей — отопления, водоснабжения, электрики. Строители работают сразу по нескольким направлениям: меняют окна и двери, обновляют санузлы и спортивный зал, делают внутреннюю чистовую отделку», — отметил Ясинский.

Он уточнил, что детсад работает по нескольким направлениям: коррекционная работа, развитие, подготовка к школе.

«Поэтому оснащение мебелью и оборудованием продумаем до мелочей, чтобы дети могли заниматься и играть с удовольствием и пользой», — указал мэр.

Ранее стало известно, что в трёх детских садах и школе в Рязани стартовал капремонт.

Фото: личная страница Бориса Ясинского в «ВК».