Капремонт стартовал в трёх детских садах и школе в Рязани

Один из объектов, где идут работы, — школа № 19 (25). Демонтаж старых конструкций уже завершили, сейчас рабочие монтируют системы отопления, водоснабжения, электрику, пожарную сигнализацию и локальные сети. Параллельно приводят в порядок крышу и фасад, делают внутреннюю отделку здания. «К окончанию ремонта закупим учебную мебель, оборудование для кабинетов и актового зала, а также для общественных пространств», — указал Ясинский. Ещё три объекта — детские сады № 10, 59 и 150. Работы планируют завершить в августе. На объектах сейчас обновляют внутреннюю отделку спортивных и групповых помещений, санузлы, дверные и оконные проёмы.

Капремонт стартовал в трёх детских садах и школе в Рязани, работы планируют завершить к сентябрю. Об этом 9 июля в своих соцсетях сообщил мэр города Борис Ясинский.

Один из объектов, где идут работы, — школа № 19 (25). Демонтаж старых конструкций уже завершили, сейчас рабочие монтируют системы отопления, водоснабжения, электрику, пожарную сигнализацию и локальные сети. Параллельно приводят в порядок крышу и фасад, делают внутреннюю отделку здания.

«К окончанию ремонта закупим учебную мебель, оборудование для кабинетов и актового зала, а также для общественных пространств», — указал Ясинский.

Ещё три объекта — детские сады № 10, 59 и 150. Работы планируют завершить в августе. На объектах сейчас обновляют внутреннюю отделку спортивных и групповых помещений, санузлы, дверные и оконные проёмы. Также меняют инженерные сети: отопление, водоснабжение, электрику.

В детском саду № 150 дополнительно ремонтируют кровлю, а в садах № 10 и № 59 — обновляют и утепляют фасады.

«Во все эти сады также закупим необходимую детскую мебель, специализированное и игровое оборудование», — заключил Ясинский.

Фото: личная страница Бориса Ясинского в «ВК».