В инспекции ОКН рассказали о реставрационных работах в Успенском соборе

Сейчас специалисты восстанавливают росписи в Успенском соборе. Напомним, в 2025 году стало известно, что на реставрацию объекта культурного наследия федерального значения потратят еще 666 миллионов 905 тысяч 385 рублей. Говорилось, что в соборе восстановят кирпичные стены, своды, кровлю, окна, двери, декор, металлические элементы, а также утраченные элементы декора и фасады подклета до исторического вида. Сообщалось, что срок выполнения работ — до 30 октября 2027 года. Ранее реставраторы начали восстановление икон Успенского собора Рязанского кремля.

В Успенском соборе Рязанского кремля продолжили реставрационные работы. Пост об этом 13 августа опубликован в соцсетях инспекции по охране ОКН региона.

Сейчас специалисты восстанавливают росписи в Успенском соборе.

Напомним, в 2025 году стало известно, что на реставрацию объекта культурного наследия федерального значения потратят еще 666 миллионов 905 тысяч 385 рублей.

Говорилось, что в соборе восстановят кирпичные стены, своды, кровлю, окна, двери, металлические элементы, а также декор и фасады подклета до исторического вида. Сообщалось, что срок выполнения работ — до 30 октября 2027 года.

Ранее реставраторы начали восстанавливать иконы Успенского собора Рязанского кремля.

Фото: Инспекция по охране ОКН Рязанской области.