На реставрацию Успенского собора в Рязанском кремле потратят еще 666 миллионов

Согласно документам закупки, в соборе планируют восстановить кирпичные стены, своды, кровлю, окна, двери, декор и металлические элементы. Внутри подрядчик сделает новые полы, установит системы водоотвода и освещения. Также укрепят фундаменты, обустроят гидроизоляцию и утепление. Заказчик — Министерство культуры Российской Федерации. Срок выполнения работ — до 30 октября 2027 года.

На реставрацию Успенского собора в Рязанском кремле потратят еще 665 миллионов 905 тысяч 385 рублей. Соответствующий тендер разместили на сайте госзакупок.

Объявлен тендер на проведение реставрационных работ на объекте культурного наследия федерального значения «Успенский собор», 1963 года. Здание входит в состав объекта культурного наследия федерального значения «Ансамбль кремля», XIII-XV, XVI-XX вв.

Согласно документам закупки, в соборе планируют восстановить кирпичные стены, своды, кровлю, окна, двери, декор и металлические элементы. Внутри подрядчик сделает новые полы, установит системы водоотвода и освещения. Также укрепят фундаменты, обустроят гидроизоляцию и утепление.

Фасады очистят, отреставрируют кирпичные и каменные детали, добавят архитектурную подсветку. Входы оборудуют теплыми тамбурами; внутри разместят зал на 50 человек, магазин, чайную, ризницу и технические помещения. Кирпичи фасадов тонируют. Основной вход разместится на северной стене галереи; южные и восточные — эвакуационные. Все входы оборудуют тамбурами для сохранения тепла.

Также построят новые кирпичные стены, установят витражи и современные коммуникации. Восстановят утраченные элементы декора и фасады подклета до исторического вида, заменят ворота и устроят новые входные площадки.

Заказчик — Министерство культуры Российской Федерации. Срок выполнения работ — до 30 октября 2027 года.

Напомним, в 2024 году на завершение реставрации Успенского собора выделяли почти два миллиарда рублей. При этом изначально планировалось, что реставрацию Успенского собора и Богоявленской церкви закончат до конца 2023 года.

Фото — сайт госзакупок.