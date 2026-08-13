Павел Малков прокомментировал вечернюю атаку БПЛА на Рязанскую область

Информацию он разместил у себя в соцсетях. Глава региона отметил, что вечером 12 августа были сбиты четыре беспилотника. Повреждений и пострадавших нет, подчеркнул губернатор. Напомним, всего в России сбили 362 беспилотника. Также в Рязанской области объявлена угроза атаки БПЛА.