Павел Малков прокомментировал вечернюю атаку БПЛА на Рязанскую область
Информацию он разместил у себя в соцсетях. Глава региона отметил, что вечером 12 августа были сбиты четыре беспилотника. Повреждений и пострадавших нет, подчеркнул губернатор. Напомним, всего в России сбили 362 беспилотника. Также в Рязанской области объявлена угроза атаки БПЛА.
Губернатор Павел Малков уточнил количество сбитых в Рязанской области БПЛА. Информацию он разместил у себя в соцсетях.
Глава региона отметил, что вечером 12 августа были сбиты четыре беспилотника.
Повреждений и пострадавших нет, подчеркнул губернатор.
Напомним, всего в России сбили 362 беспилотника. Также в Рязанской области объявлена угроза атаки БПЛА.